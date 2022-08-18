Москва, , 11:51 — REGNUM Управляющие компании (УК) могли бы следить за соблюдением тишины в многоквартирных домах и сообщать о нарушениях в органы внутренних дел. С таким предложением выступили в «Деловой России», пишет 18 августа газета «Известия».

Многоэтажка Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В обращении организации в Минстрой, подписанном членом генсовета Владимиром Прохоровым, предлагается обязать УК следить за тишиной, а также обязать владельцев квартир предупреждать о начале ремонта.

В публикации говорится, что сотрудники УК могут провести разъяснительную беседу, составить акт, выдать нарушителю претензию или пригласить участкового в случае, если жильцы шумят. Более того, клиентоориентированные компании налаживают контакт с советами домов, консьержами и полицией, чтобы проводить такую работу.

Однако введение дополнительных обязанностей может усложнить «управляйкам» работу. Могут потребоваться дополнительные сотрудники и затраты. Кроме того, важно избежать появления новой строчки в платёжных квитанциях для жильцов.

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