Москва, , 11:37 — REGNUM Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предлагает в ближайшее время провести заседания Совета Государственной Думы, на котором необходимо обсудить складывающуюся обстановку и выработать дополнительные меры по успешному завершению операции на Украине, передает корреспондент ИА REGNUM 18 августа.

Геннадий Зюганов Duma.gov.ru

По его словам, реальная консолидация российского общества вокруг специальной военной операции на Украине — это главное условие победы над неонацизмом, и она возможна лишь только тогда, когда общество будет отчетливо понимать характер происходящих событий и влиять на принимаемые решения.

«Центром плодотворного диалога исполнительной власти с обществом является парламент. Он представляет всех граждан страны. И в нынешних условиях обязан более эффективно работать на осуществление целей и задач военно-политической операции. В этой связи мы вносим предложение о проведении в самое ближайшее время заседания Совета Государственной Думы, где необходимо обсудить складывающуюся обстановку. Выработать дополнительные меры по успешному завершению военно-политической операции, главной целью которой, как подчеркивал президент, является защита Русского мира, уничтожение нацизма и демилитаризация Украины», — сказал Зюганов.

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