Зюганов предложил в ближайшее время созвать Совет Госдумы
Москва, 18 августа, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предлагает в ближайшее время провести заседания Совета Государственной Думы, на котором необходимо обсудить складывающуюся обстановку и выработать дополнительные меры по успешному завершению операции на Украине, передает корреспондент ИА REGNUM 18 августа.
По его словам, реальная консолидация российского общества вокруг специальной военной операции на Украине — это главное условие победы над неонацизмом, и она возможна лишь только тогда, когда общество будет отчетливо понимать характер происходящих событий и влиять на принимаемые решения.
«Центром плодотворного диалога исполнительной власти с обществом является парламент. Он представляет всех граждан страны. И в нынешних условиях обязан более эффективно работать на осуществление целей и задач военно-политической операции. В этой связи мы вносим предложение о проведении в самое ближайшее время заседания Совета Государственной Думы, где необходимо обсудить складывающуюся обстановку. Выработать дополнительные меры по успешному завершению военно-политической операции, главной целью которой, как подчеркивал президент, является защита Русского мира, уничтожение нацизма и демилитаризация Украины», — сказал Зюганов.