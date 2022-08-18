Тбилиси, 18 августа, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Новым послом Израиля в Грузии назначена Хадас Мейцад, работавшая ранее в постоянном представительстве страны при ООН, сообщает 18 августа грузинский телеканал «Формула».

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Израиля

"Для меня это большая честь, и я очень рада начать свою деятельность в качестве новоназначенного посла Израиля в Грузии. Израиль и Грузия имеют богатую историю дружбы и дипломатических отношений. Я с нетерпением жду возможности внести свой вклад в дальнейшее углубление наших тесных отношений и лучше узнать эту замечательную страну», — сказала дипломат.

Мейцад сменит на дожности посла Рана Гидора, работавшего в Тбилиси с января 2020 года.