Село Парфеньево, Костромская область, 18 августа, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В Парфеньевском и Костромском районах Костромской области горят леса. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Пресс-служба МЧС по Костромской области Тушение лесного пожара

Очаги были обнаружены утром 18 августа. В Парфеньевском районе огонь затронул 1 гектар леса. Пламя распространилось по нижним ярусам лесной растительности и небольшим отложениям торфа. В 11 часов площадь возгорания удалось локализовать так, чтобы огонь не затронул другие участки растительности.

В Костромском районе борьба со стихией на двух гектарах леса ещё продолжается, очаг не локализован. В общей сложности с пожарами борются 29 человек.

Всего с начала лета в области произошло 16 лесных пожаров. Специалисты информируют костромичей о том, что в ближайшие дни в регион придёт жаркая сухая погода. Температура воздуха может подняться до 30 градусов тепла и выше.

Людей, посещающих леса для «тихой охоты» и туризма просят помнить, что к возгоранию может привести не только костёр, но и плохо потушенные спички, сигареты, битое стекло или бутылки.