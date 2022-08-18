Вашингтон, , 11:32 — REGNUM Большинство зараженных штаммом «Омикрон» коронавирусной инфекции даже не поняли, что чем-то болели, к такому выводу пришли авторы опубликованного 17 августа исследования. Об этом сообщает The Hill.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Более одного из каждых двух человек, инфицированных «Омикроном», не знали, что он у них есть», — сказал в пресс-релизе первый автор исследования и исследователь Cedars-Sinai Сэнди Ю. Юнг.

«Осведомленность будет иметь ключевое значение для того, чтобы позволить нам преодолеть пандемию», — добавил он.

Так, авторы исследования, в котором приняли участие 210 человек, указали на то, что о том, что они заразились коронавирусом, знали 44% (92) его участником, тогда как остальные 56% (118) не знали о своем инфекционном статусе. При этом 10% представителей второй группы 10% (12 из 118) заявили о том, что у них не было каких-либо симптомов, которые они связывали с обычной простудой или другой инфекцией, отличной от SARS-CoV-2. В связи с этим исследованием авторы делают вывод о том, что неосведомленность людей о том, что у них заражение коронавирусом, может быть весьма распространенным фактором, связанным с быстрым распространением инфекции.

«Большая доступность и использование экспресс-тестирования на антигены могут быть связаны с повышением осведомленности и, в свою очередь, снижением скорости передачи варианта «Омикрон» от человека к человеку», — указали авторы.

Тем не менее они подчеркнули, что для более полного понимания факторов, связанных с неосведомленностью об инфекционном статусе, особенно факторов, которые можно смягчить с помощью доступных вмешательств, необходимы дальнейшие исследования.