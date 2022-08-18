Кубинка, Московская область, , 11:30 — REGNUM Компания «Октава ДМ», которая с 2109 года работает на базе тульского завода «Октава» госкорпорации «Ростех», представила цифровые слуховые аппараты российского производства НОТА на форуме «Армия-2022». Об этом 15 августа сообщила пресс-служба госкопорации.

Слуховой аппарат

Уточняестся, что компания производит сверхмощные, мощные и средней мощности слуховые аппараты, которые позволяют компенсировать потери слуха от средней до тяжелой и глубокой.

Кроме того, уточняется, что в общей сложности в линейке представлено 12 легких заушных моделей с технологией быстрой адаптации, делающей эти аппараты простыми и комфортными в использовании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новый способ получения порошков для селективного лазерного спекания, являющегося одним из наиболее распространенных способов 3D-печати, был создан учеными подведомственного Минобрнауки РФ Института химии растворов (ИХР) им. Г. А. Крестова совместно с Институтом нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева РАН.