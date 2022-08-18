Таллин, , 11:29 — REGNUM Власти Эстонии сообщили о масштабных кибератаках, направленных на госучреждения и частный сектор.

Кибератаки Pixabay.com

Как рассказал 18 августа заместитель вице-канцлера по цифровому развитию министерства экономики и коммуникаций Луукас Кристьян Ильвес, атаки произошли после демонтажа советского танка Т-34 и других памятников в городе Нарва.

«Попытки DDoS-атак были направлены как на государственные учреждения, так и на частный сектор. Атаки не увенчались успехом. Дигитальная среда Эстонии в полном порядке», — заявил чиновник.

Он заверил, что атаки оказались почти незамеченными для жителей Эстонии.