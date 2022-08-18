Благовещенск, , 11:28 — REGNUM В Благовещенске погиб мужчина, работавший на производстве. Причиной его смерти в следственном управлении СК РФ по региону считают нарушение требований охраны труда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 августа в пресс-службе надзорного ведомства.

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Мужчина упал с высоты на бетон, из-за полученных травм он скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Устанавливаются причины и обстоятельства трагедии. За его смерть человека ответят сотрудники предприятия, в полномочия которых входит контроль за соблюдением техники безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа в посёлке Прогресс Амурской области рабочий скончался от удара током. Прокуратура проводит проверку.