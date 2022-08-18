Москва, 18 августа 2022, 11:28 — REGNUM Правительство РФ высоко оценило эффективность реализации государственной программы развития Северного Кавказа. По итогам шести месяцев 2022 года госпрограмма по исполнению оказалась в числе лидеров, заняв шестое место из 49 других реализуемых в России госпрограмм.
За первое полугодие уровень реализации госпрограммы развития СКФО составил 95,2%. По мнению вице-премьера Александра Новака, который курирует Северо-Кавказский федеральный округ, такой положительный результат связан с высоким уровнем координации местных и федеральных властей, а также представителей бизнес-структур.
Напомним, новая версия госпрограммы развития СКФО до 2030 года была разработана Минэкономразвития РФ и утверждена главой правительства РФ Михаилом Мишустиным в мае 2022 года. В обновленной программе объем инвестиций увеличен до 13,4 млрд рублей, а рост объема инвестиций в основной капитал — до 170%. Согласно новой программе, одна из основных её целей — ликвидация безработицы. До 2030 года в субъектах СКФО должно быть создано более 2,4 млн новых рабочих мест.
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