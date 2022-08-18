Москва, 18 августа, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Правительство РФ высоко оценило эффективность реализации государственной программы развития Северного Кавказа. По итогам шести месяцев 2022 года госпрограмма по исполнению оказалась в числе лидеров, заняв шестое место из 49 других реализуемых в России госпрограмм.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный Кавказ

За первое полугодие уровень реализации госпрограммы развития СКФО составил 95,2%. По мнению вице-премьера Александра Новака, который курирует Северо-Кавказский федеральный округ, такой положительный результат связан с высоким уровнем координации местных и федеральных властей, а также представителей бизнес-структур.

«Высокий уровень эффективности исполнения госпрограммы обеспечен за счёт слаженной работы федеральных органов власти, руководства региона и представителей бизнеса. Сегодня СКФО динамично развивается. Мы видим, что поступательно расширяется социальная и туристическая инфраструктура, появляются новые возможности для самореализации граждан. В результате укрепляется экономика региона в целом», — приводит слова вице-премьера пресс-служба правительства РФ.

Напомним, новая версия госпрограммы развития СКФО до 2030 года была разработана Минэкономразвития РФ и утверждена главой правительства РФ Михаилом Мишустиным в мае 2022 года. В обновленной программе объем инвестиций увеличен до 13,4 млрд рублей, а рост объема инвестиций в основной капитал — до 170%. Согласно новой программе, одна из основных её целей — ликвидация безработицы. До 2030 года в субъектах СКФО должно быть создано более 2,4 млн новых рабочих мест.