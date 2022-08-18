Вашингтон, 18 августа, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов понимают, что им не удастся заставить Индию изменить свой подход к России, заявил на брифинге глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия и Россия

По его словам, переориентация политики Нью-Дели в отношении Москвы является долгосрочным вызовом для Вашингтона.

«Мы признаем, что это не то же самое, что просто нажать на выключатель. В особенности для стран, у которых исторически имеются отношения с Россией, отношения, которые в случае с Индией уходят корнями в предыдущие десятилетия. Это будет долгосрочной задачей — переориентировать внешнюю политику в сторону от России. Это не то, что мы можем сделать в одночасье», — заявил он.

В Белом доме осознают, что изменить взаимоотношения России и Индии не получится за несколько недель или месяцев, заключил он.

Напомним, ранее обозреватель Том Роган в статье для издания Washington Examiner отметил, что отказ Индии осудить российскую спецоперацию на Украине из-за «странного» уважения к России очень удивил Соединённые Штаты.

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