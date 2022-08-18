Симферополь, 18 августа 2022, 11:27 — REGNUM Овощи, поставляемые аграриями из Херсонской и Запорожской областей, реализуются на рынках Республики Крым по социальным ценам, сообщили 18 августа в пресс-службе правительства Крыма по итогам еженедельного совещания.
Председатель совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк сообщил о продолжении поставок овощей борщевого набора по сниженным ценам из Херсонской и Запорожской областей.
Как сообщало ИА REGNUM, первые поставки в Крым овощей с освобождённых территорий Запорожской и Херсонской областей начались ещё в марте. Крымские власти заявляли о том, что дешёвые овощи, поставляемые соседями, помогли снизить в целом цены на овощную продукцию в регионе.