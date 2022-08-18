Сеул, , 11:28 — REGNUM С начала пандемии COVID-19 в Южной Кореи скончались свыше 40 детей и подростков. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Центрального штаба по контролю и профилактике заболеваний.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, жертвами COVID-19 стали 44 человека в возрасте младше 18 лет.

Сообщается, что около 66% смертей пришлись на детей в возрасте младше 9 лет (54,5% мальчики, 45,5% девочки).

Известно, что более 52% детей имели заболевания нервной или эндокринной системы.

Из 22 случаев смерти детей в возрасте старше 5 лет, имеющих право на вакцинацию, 82,1% не были привиты. Остальные 18,2% были привиты двумя дозами вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 178 574 случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до21 861 296.

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