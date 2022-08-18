Москва, 18 августа, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Сейчас энергетический кризис переживает пять главных сырьевых отраслей. В свою очередь энергокризис усиливает давление на ключевые отрасли мировой экономики, передаёт 18 августа агентство Bloomberg.

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Первая отрасль — энергокризис затронул производство промышленных металлов. Европа потеряла около половины своих мощностей по выплавке цинка и алюминия за последний год.

Вторая отрасль — производство стали. Отключение электроэнергии из-за засухи в провинции Сычуань в Китае затронуло более 70% местных сталелитейных заводов: они остановили или ограничили производство.

Третья отрасль — энергокризис сказался на производстве зелёных металлов, таких как литий и поликремний, оно сократилось из-за энергокризиса в Китае.

Четвёртая отрасль — мировые экспортёры удобрений, в том числе Китай, сократили поставки в другие страны из-за опасений продовольственного кризиса.

Пятая отрасль — мировые цены на продовольствие вырастут из-за увеличения цен на сахар. Сахарная корпорация Suedzucker AG (Германия) предупредила о росте цен по причине прекращения поставок газа из России.

Как сообщало ИА REGNUM, Европа ищет по всему миру замену российскому газу и создаёт огромную конкуренцию на рынке.

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