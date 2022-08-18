Красноярск, 18 августа, 2022, 11:24 — ИА Регнум. С начала пожароопасного периода в Красноярском крае зарегистрировано 1179 лесных пожаров на площади 182 768 га. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 августа в пресс-службе краевого министерства лесного хозяйства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Куст травы после пала травы

По состоянию на утро 18 августа в крае зарегистрировано два лесных пожара на площади 345,3 га — в Ермаковском и Эвенкийском районах. К ликвидации возгораний приступили лесные пожарные.

«Угрозы населённым пунктам нет», — говорится в сообщении минлесхоза.

Напомним, на севере региона действуют ограничения на посещение лесов. Населению запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить огневые работы.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 17 августа в крае был зарегистрирован один лесной пожар на площади 328 га — в Эвенкийском районе.