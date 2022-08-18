Москва, , 11:23 — REGNUM Мороженое, макароны, мясо и еще много вкусной и аппетитной продукции: в демонстрационно-дегустационных павильонах Российского экспортного центра (РЭЦ) за рубежом благодаря мерам господдержки национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Там появится продукция еще 15 компаний. Экспертная комиссия РЭЦ выбрала компании, которые смогут разместить свою продукцию в павильонах АПК за рубежом. Всего комиссия рассмотрела 25 заявок от 15 компаний, из них 11 в Турцию, 5 во Вьетнам и по 3 в ОАЭ, Египет и Китай. Все заявки были одобрены.

«Сегодня мы впервые рассмотрели заявки от компаний, которые хотят разместиться в Турции. Напомню, мы планируем открыть павильон в самом ее сердце — в Стамбуле. Мы уже видим высокий интерес к новому павильону как со стороны российских производителей, так и со стороны потенциальных партнеров в Турции. Наши компании могут предложить качественную, натуральную, а главное — вкусную продукцию, и мы уверены, что товары MadeinRussia будут пользоваться популярностью у местных потребителей. Активную работу по продвижению в Турции мы начнем уже осенью», — отметил вице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов.

Компании по брендом MadeinRussia будут покорять международную выставку FoodIstanbul Expo с 31 августа по 3 сентября. В Стамбул российские экспортеры привезут кондитерские изделия и полезные снеки, масложировую и мясную продукцию, безалкогольные напитки, икру и морепродукты, зерновые и уникальную адыгейскую соль, а также представят новейшие технологии упаковки пищевых продуктов.

Также в сентябре в Турции пройдет многоотраслевая бизнес-миссия.В Турцию отправятся 12 компаний, которые представят медицинское реабилитационное и диагностическое оборудование, оптические приборы, промышленные технологии, продукцию пищевой промышленности, объекты городской инфраструктуры, анимационные сериалы и оборудование для сферы образования. Экспортеры проведут целевые переговоры с потенциальными партнерами из Турции, а также примут участие в пленарной сессии «Ведение бизнеса в Турецкой Республике: условия и механизмы выхода на рынок» с турецкими ассоциациями и компаниями.

Благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» отечественные производители получают государственную поддержку при выходе на международные рынки. В том числе производители и поставщики могут обратиться в, региональные Центры поддержки экспорта и Торговые представительства России за рубежом для поиска иностранных клиентов, анализа зарубежного рынка (спрос на те или иные виды продукции, каким требованиям иностранного законодательства она должна соответствовать). Среди мер господдержки для экспортеров действует механизм финансирования их участия в международных выставках и деловых миссиях для поиска новых рынков сбыта и зарубежных партнеров, выделение транспортных субсидий. Кроме того, государство помогает компаниям при сертификации и лицензировании их продукции. Для экспортеров работает сервис цифровая платформа"Мой экспорт», которая позволяет им получать услуги в сфере внешнеэкономической деятельности в режиме «Одного окна» онлайн.