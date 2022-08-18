Ростов-на-Дону, 18 августа, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко подписал документ, на основании которого от должности заместителя главы администрации Ростова-на-Дону по экономике освобождён Сергей Заревский. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации 18 августа.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Здание администрации Ростова-на-Дону

Заревский покинет свой кабинет в администрации Ростова-на-Дону 19 августа. Исполнять обязанности главы администрации Ростова-на-Дону по экономике доверено директору городского департамента экономики Полине Коростиевой.

ИА REGNUM сообщало, что Заревский занялся экономическими вопросами на посту заместителя главы администрации Ростова-на-Дону 2 марта 2022 года. До этого он трудился экономистом в различных компаниях, избирался депутатом Ростовской-на-Дону городской думы пятого, шестого и седьмого созывов от партии «Единая Россия», возглавлял комиссию по инвестициям, малому предпринимательству и торговле.