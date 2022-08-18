Кубинка, Московская область, 18 августа, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Холдинг «Росэлектроника», входящий в госкорпорацию Ростех) представил на форуме «Армия-2022» аппаратуру для наведения новейших зенитно-ракетных комплексов с помощью авиации. Об этом 18 августа сообщили в пресс-службе холдинга.

mil.ru «АРМИЯ-2022»

Холдинг в рамках международного форума представил оборудование из состава программного-аппаратного комплекса «Крыло-А». Его можно устанавливать на самолёты дальней и транспортной авиации и в режиме реального времени наводить на противника зенитные системы, пояснили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские военные получают от США противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, поставки не афишируются, пишут американские СМИ.