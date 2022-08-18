Молдавия, , 11:22 — REGNUM Поиски тех, кто устроил в Молдавии волну ложных сообщений о «бомбах» в различных учреждениях, затрудняются тем, что многие из них находятся в других странах. Об этом на радио Vocea Basarabiei заявил глава Службы информации и безопасности (СИБ) республики Александр Мустяцэ.

Машины молдавской полиции и службы охраны. Аэропорт Кишинева Jekader

«В эти страны переданы запросы о предоставлении нам информации. Оповещения, поступающие по электронной почте, очень сложно отследить, поскольку используются инструменты для сокрытия IP-адреса и местоположения», — сказал глава СИБ.

Мустяцэ заявил, что расследование движется, следователи ищут «изначальную точку». Основная гипотеза: некто проверяет готовность силовиков реагировать на такие угрозы. Также не исключается, что злоумышленники пытаются парализовать работу правоохранителей и создать панику.

«Мы пытаемся пересмотреть протоколы действий, потому что проверка здания три раза в день — не самое эффективное дело, а в случае с Аэропортом было создано много неудобств», — сказал Мустяцэ.

Стоит отметить, что только за июль аэропорту в Кишинёве пришлось 17 раз приостанавливать работу из-за ложных сообщений о «бомбе». В августе сообщения продолжились. Также неизвестные сообщают о «минировании» судов, больниц и других учреждений.

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