Санкт-Петербург, , 11:32 — REGNUM В течение трёх дней перевозку пассажиров из Санкт-Петербурга на Финляндском направлении будут осуществлять дополнительные поезда. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

Электричка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так, дополнительные электрички будут ходить с 19 по 21 августа. Запуск поездов в целях улучшения качества обслуживания связан с аномально жаркой погодой, установившейся в Петербургском регионе.

Дополнительные «Ласточки» отправятся по маршруту Санкт-Петербург — Выборг 19 августа. Поезд покинет Северную столицу в 11:30, а другая «Ласточка» из Выборга отправится в 11:05.

В субботу и воскресенье будут запущены ещё три пары поездов. Составы будут ходить в Белоостров и Зеленогорск и в обратном направлении.

Во избежание очередей рекомендуют покупать билеты с помощью приложений «РЖД Пассажирам» и «Яндекс. Электрички». При этом в Роспотребнадзоре напомнили о правилах поведения при жаркой погоде.

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