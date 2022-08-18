Вашингтон, 18 августа, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В протоколах июльского заседания Федеральной резервной системы США, опубликованных в среду 17 августа, чиновники указали, что ограничительные процентные ставки будут действовать еще «в течение некоторого времени», что нанесло удар по оптимистичным инвесторам, ожидавшим, что центральный банк США начнет сворачивать повышение процентных ставок, как только появятся признаки ослабления разгула инфляции. Об этом 18 августа сообщает Financial Times.

FOX 52 Флаг ФРС США

Опубликованные протоколы показали, что ФРС намерена повышать процентные ставки до такой степени, когда они рискуют стать тормозом для экономического роста.

Протоколы заседания ФРС и ухудшение перспектив инфляции в Великобритании положили конец нескольким неделям сильного роста для фондовых рынков.

Разочаровывающие результаты американской розничной торговли и спад в других потребительских секторах привели к снижению индекса S& P 500 на 0,7%, а индекс Nasdaq Composite упал на 1,3% на фоне сообщений ФРС и падения акций технологических компаний. Фьючерсные контракты на S& P и Nasdaq 100 снизились на 0,3 и 0,4% соответственно утром 18 августа.