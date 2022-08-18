Москва, , 11:34 — REGNUM Органы лесного хозяйства Рязанской области и природных территорий упустили ситуацию с лесными пожарами и скрывали реальные площади, сообщили 18 августа в телеграм-канале федерального агентства лесного хозяйства.

Лесной пожар Volgograd.ru

Эта ситуация не позволила вовремя нарастить федеральные силы. Сейчас на месте продолжается наращивание группировки пожарных — прибыли первые федеральные десантники из Йошкар-Олы, ожидаются спасатели из Сибири.

«По поручению министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова руководитель Рослесхоза Иван Советников и его заместитель Алексей Венглинский сегодня прибудут в регион для координации тушения возгораний. Задымление в разных районах Москвы связано с ликвидацией пожаров в Рязанской области», — заявили в Россельхозе.

По данным ведомства, жаркая погода продержится в Рязанской области ещё две недели.

Как сообщало ИА REGNUM, для ликвидации природных пожаров МЧС России дополнительно направило в регион самолёт-амфибию Бе-200ЧС.

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