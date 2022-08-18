Москва, 18 августа, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Новый способ получения порошков для селективного лазерного спекания, являющегося одним из наиболее распространенных способов 3D-печати, был создан учеными подведомственного Минобрнауки РФ Института химии растворов (ИХР) им. Г. А. Крестова совместно с Институтом нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева РАН. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба Минобрнауки.

Bart Dring 3D-принтер

Уточняется, что преимущество отечественного способа производства состоит в том, что при нём используется специально подобранный растворитель, благодаря которому процесс раствора полимера в этаноле может быть проведён при атмосферном давлении, а потому не требует дорогостоящего, работающего при высоком давлении оборудования.

Также указывается, что этот растворитель недорого стоит, нетоксичен, экологически безопасен и производится в России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что завод по производству морсов будет построен на территории Новосибирской области.