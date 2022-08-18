Стокгольм, 18 августа, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Поскольку до выборов в Швеции осталось всего несколько недель, 18 августа редакционные статьи крупнейших газет страны были посвящены вопросу формирования правительства после дня голосования 11 сентября.

Socialdemokraterna. se Магдалена Андерссон

Так, редакция Aftonbladet резюмирует последние дебаты с лидерами партий и пишет, что хороших результатов на выборах недостаточно для того, чтобы правительство Швеции во главе с их лидером Магдаленой Андерссон стало реальностью. Ситуация усугубилась после того, как лидер Левых поставила Андерссон ультиматум — либо Левые получают министерские посты, либо Андерссон не получит голоса партии.

По мнению газеты DN, лидеры парламентских партий, интервью которых на радиостанции SR выходят в последнее время каждый день, «скорее вводят в заблуждение, чем проясняют ситуацию».

Напомним, что лидер Левых Нуши Дадгостар повторила ультиматум Магдалене Андерссон именно в эфире SR 18 августа.