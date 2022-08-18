Социал-демократы могут потерять власть в Швеции после выборов — Aftonbladet
Стокгольм, 18 августа, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Поскольку до выборов в Швеции осталось всего несколько недель, 18 августа редакционные статьи крупнейших газет страны были посвящены вопросу формирования правительства после дня голосования 11 сентября.
Так, редакция Aftonbladet резюмирует последние дебаты с лидерами партий и пишет, что хороших результатов на выборах недостаточно для того, чтобы правительство Швеции во главе с их лидером Магдаленой Андерссон стало реальностью. Ситуация усугубилась после того, как лидер Левых поставила Андерссон ультиматум — либо Левые получают министерские посты, либо Андерссон не получит голоса партии.
По мнению газеты DN, лидеры парламентских партий, интервью которых на радиостанции SR выходят в последнее время каждый день, «скорее вводят в заблуждение, чем проясняют ситуацию».
Напомним, что лидер Левых Нуши Дадгостар повторила ультиматум Магдалене Андерссон именно в эфире SR 18 августа.