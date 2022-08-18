Вашингтон, 18 августа, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Начало регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне 2022/23 запланировано на 18 октября. Об этом 18 авгусат сообщается на сайте организации.

Знаменитое фото Джерри Уэста, которое легло в основу логотипа НБА. 1969 г НБА

Первый матч состоится в Бостоне, где финалист сезона 2021/22 «Бостон Селтикс» сыграет с «Филадельфией Сиксерс».

В этот же день «Голден Стэйт Уорриорз», который является действующим чемпионом НБА, примет «Лос-Анджелес Лейкерс» на своей площадке в Сан-Франциско.

Завершится регулярный чемпионат 9 апреля 2023 года, всего будет проведено 1230 встреч. Матч всех звёзд пройдёт 19 февраля. 15 апреля начнутся матчи плей-офф. Первая игра финальной серии запланирована на 1 июня.