Канберра, , 11:18 — REGNUM Патрик Делани, генеральный директор австралийской телекомпании Foxtel, назвал актрису Эмилию Кларк «низенькой коренастой девушкой». Об этом 18 августа пишет Variety.

Эмилия Кларк в роли Дейенерис Таргариен НВО

Делани произносил речь перед премьерным показом сериала «Дом дракона» — спин-оффа оригинального шоу «Игра престолов», где Кларк сыграла одну из ключевых ролей. Как отмечает издание, директор телеканала попытался пошутить: «Я тогда подумал: «Что это за шоу с низенькой коренастой девушкой, идущей в огонь?» — сказал он, имея в виду героиню актрисы — Дейенерис Таргариен, которая по сюжету проходит сквозь огонь.

Позже в Foxtel извинились за слова Делани. «Цель состояла в том, чтобы донести, что для него «Игра престолов» был новым словом в телевидении в 2011 году, и что Эмилия Кларк превратилась из относительно неизвестной актрисы в одну из самых узнаваемых и любимых на телевидении и в кино», — объяснили представители телеканала в обращении.

ИА REGNUM напоминает, что сериал «Дом дракона» расскажет о событиях, происходивших за 200 лет до событий «Игры престолов». Премьера шоу запланирована на 21 августа 2022 года.

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