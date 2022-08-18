Москва, 18 августа, 2022, 11:15 — ИА Регнум. На фоне падения реальных доходов, дефицита товаров и рабочей силы ВВП Великобритании уже замедлился в большей степени, чем ожидалось ранее. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 августа заявила доцент кафедры мировой экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Валерия Ромашкина.

Великобритания

«Согласно национальным прогнозам, вероятность наступления рецессии в III квартале 2022 года составит 50% и продолжится в начале 2023 года. Годовой уровень инфляции розничных цен достиг 12,3% — самого высокого уровня с 1981 года. Кроме того, уровень безработицы рискует превысить 5% в ближайший год, — сказала Ромашкина. — В сложившихся условиях базовая процентная ставка Банка Англии выросла сразу на 50 пунктов — с 1,25% до 1,75% годовых, что является рекордным повышением за почти 30 лет. Но ужесточение денежно-кредитной политики может потребовать еще более решительных мер. Большое влияние на динамику потребительских цен оказывает рост или торможение роста цен на энергоресурсы. Инфляционное давление может постепенно ослабеть в условиях стабилизации мировых цен на сырье».

Однако, как отметила экономист, с началом отопительного сезона вырастут цены на электроэнергию для домашних хозяйств, что может привести экономику страны к затяжной рецессии.

«По этой причине Банк Англии прогнозирует, что годовая инфляция в Великобритании может разогнаться до 13% в октябре 2022 года на фоне роста цен на электроэнергию. Не исключено, что Банк Англии повысит процентные ставки осенью еще на пол пункта до 2,25%», — подытожила Ромашкина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, годовая инфляция в Великобритании в июле 2022 года ускорилась до 10,1%.