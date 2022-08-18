С началом отопительного сезона Британию ждет затяжная рецессия — прогноз
Москва, 18 августа, 2022, 11:15 — ИА Регнум. На фоне падения реальных доходов, дефицита товаров и рабочей силы ВВП Великобритании уже замедлился в большей степени, чем ожидалось ранее. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 августа заявила доцент кафедры мировой экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Валерия Ромашкина.
«Согласно национальным прогнозам, вероятность наступления рецессии в III квартале 2022 года составит 50% и продолжится в начале 2023 года. Годовой уровень инфляции розничных цен достиг 12,3% — самого высокого уровня с 1981 года. Кроме того, уровень безработицы рискует превысить 5% в ближайший год, — сказала Ромашкина. — В сложившихся условиях базовая процентная ставка Банка Англии выросла сразу на 50 пунктов — с 1,25% до 1,75% годовых, что является рекордным повышением за почти 30 лет. Но ужесточение денежно-кредитной политики может потребовать еще более решительных мер. Большое влияние на динамику потребительских цен оказывает рост или торможение роста цен на энергоресурсы. Инфляционное давление может постепенно ослабеть в условиях стабилизации мировых цен на сырье».
Однако, как отметила экономист, с началом отопительного сезона вырастут цены на электроэнергию для домашних хозяйств, что может привести экономику страны к затяжной рецессии.
«По этой причине Банк Англии прогнозирует, что годовая инфляция в Великобритании может разогнаться до 13% в октябре 2022 года на фоне роста цен на электроэнергию. Не исключено, что Банк Англии повысит процентные ставки осенью еще на пол пункта до 2,25%», — подытожила Ромашкина.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, годовая инфляция в Великобритании в июле 2022 года ускорилась до 10,1%.