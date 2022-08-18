Комрат, Молдавия, , 11:14 — REGNUM Власти Молдавии ввели на территорию Гагаузии отряды спецназа якобы для учений, о которых не сообщала ранее пресс-служба молдавского МВД. Об этом 18 августа сообщает телеграм-канал «Гагаузская Народная Республика».

Гагаузия BFPlayer 0

Отмечается, что 18 августа на улицах города Комрат появились спецтранспорт и сотрудники бригады молдавской полиции особого назначения Fulger в бронежилетах и с автоматами.

Также указывается, что спецназ прибыл в Гагаузию на учения, о которых не сообщала пресс-служба МВД, по сценарию которых «группа террористов захватила один из корпусов Комратского госуниверситета и спецназ должен освободить студентов и преподавателей».

«Спецназ в Гагаузию введен под легендой учений. На самом деле в Гагаузии вот уже несколько недель проходят антиправительственные протесты с призывами отставки президента и правительства, а также проведения досрочных парламентских выборов. Власть опасается, что ситуация выйдет из-под контроля, поэтому было принято решение ввести туда отряды спецназа», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что бывший президент страны Игорь Додон якобы мог бы начать войну с Украиной.