Москва, , 11:14 — REGNUM Депутат Госдумы Евгений Федоров («Единая Россия») направил письмо генпрокурору РФ Игорю Краснову, в котором предлагает сразу привлекать иноагентов к уголовной ответственности за дискриминацию армии.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Напомним, сейчас за дискриминацию армии граждане, впервые совершившие нарушение, привлекаются к административной ответственности. Те, кто снова преступил закон в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

По словам Федорова, с началом специальной военной операции на Украине некоторые люди стали допускать публичные высказывания с целью дискредитации российских военнослужащих и не последнюю роль в данных действиях играют иностранные агенты.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения дополнения в ч. 1 ст. 280.3 Уголовного кодекса России в части привлечения к уголовной ответственности не только лиц, повторно совершивших публичные действия в течение года, направленные на дискредитацию российских военнослужащих, но и лиц, признанных выполняющими функцию иностранного агента, а также представляющих руководящие органы НКО-иноагентов, минуя административную статью», — говорится в обращении депутата, которое приводит RT.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года президент России Владимир Путин подписал комплексный закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». В новом законе определены понятия «иностранный агент», «иностранное влияние», «иностранные источники», а также виды деятельности, в том числе формы политической деятельности.

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