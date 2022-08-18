Рязань, , 11:28 — REGNUM Для тушения природных пожаров в Рязанскую область дополнительно направлен самолёт-амфибия Бе-200ЧС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 августа в пресс-службе МЧС России.

Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС Дарья Антонова © ИА REGNUM

К ликвидации лесных пожаров также привлечены вертолёты Ми-26 и Ми-8 МЧС России и два самолёта Ил-76. Общая группировка сил и средств, задействованная в тушении возгораний, составляет более 470 человек и 175 единиц техники.

Дополнительная техника направлена по поручению главы ведомства Александра Куренкова.

Как сообщало ИА REGNUM, ИЛ-76 должен сделать три рейса в первой половине дня 18 августа.

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