Остров Корсика, 18 августа 2022, 11:12 — REGNUM Один человек погиб, а другой был серьезно ранен утром 18 августа, когда на бунгало на Корсике упало дерево, сообщает Le Figaro.
На острове Корсика объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Порывы ветра достигают 224 км / ч.
Согласно отчету пожарных, проливные дожди на юго-востоке не привели к жертвам или серьезному ущербу. По данным метеорологической службы Франции, ливневые дожди менее сильные и обильные, чем накануне.
Как сообщало ИА REGNUM, метеорологическая служба Франции объявила оранжевый уровень погодной опасности на Корсике в связи с сильными штормами.
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