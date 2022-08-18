Остров Корсика, Франция, 18 августа, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Один человек погиб, а другой был серьезно ранен утром 18 августа, когда на бунгало на Корсике упало дерево, сообщает Le Figaro.

Nasa.gov Шторм

На острове Корсика объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Порывы ветра достигают 224 км / ч.

Согласно отчету пожарных, проливные дожди на юго-востоке не привели к жертвам или серьезному ущербу. По данным метеорологической службы Франции, ливневые дожди менее сильные и обильные, чем накануне.

Как сообщало ИА REGNUM, метеорологическая служба Франции объявила оранжевый уровень погодной опасности на Корсике в связи с сильными штормами.