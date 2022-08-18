Пенза, , 12:06 — REGNUM В Пензенской области за восемь месяцев 2022 года в Клиническую больницу №6 имени Г. А. Захарьина поступили 13 подростков с острым алкогольным отравлением. Об этом 18 августа сообщает региональный минздрав.

Алкоголь Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Самыми «урожайными», по словам медиков, являются летние месяцы, когда дети предоставлены сами себе. Как правило, это ребята из благополучных семей, которые впервые решили попробовать алкогольный напиток. Самому младшему ребенку было менее 14 лет, уточнили в ведомстве.

Подросток не понимает действие алкоголя на организм, зачастую это заканчивается острым отравлением.

Главный токсиколог Пензенской области Римма Кувакова отмечает, что детям очень стыдно за распитие алкоголя, они обещают больше так не поступать.

ИА REGNUM напоминает, в 2021 году в Пензенской области зарегистрировали 577 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией, из них со смертельным исходом — 258. Среди подростков зафиксировали 12 случаев отравлений. В феврале 2021 года после отравления метанолом скончалась 10-летняя девочка.

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