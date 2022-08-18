Стокгольм, , 11:27 — REGNUM Центристы никогда не примут требования Левых войти в правительство Швеции после сентябрьских выборов. Об этом 18 августа заявил политический обозреватель радиостанции SR Фредрик Фуртенбах.

Шведский риксдаг Self-taken

Напомним, что в Швеции наряду с правой правительственной альтернативой существует красно-зелёный блок (левая правительственная альтернатива), в которую входят Социал-демократы, Зелёные, Левые и Центристы. Ранее днём в эфире SR лидер Левых Нуши Дадгостар заявила, что её партия может и не поддержать лидера Социал-демократов Магдалену Андерссон, если та не даст взамен несколько министерских постов Левым.

«В этой связи становится крайне неясно: существует ли вообще красно-зелёная правительственная альтернатива?» — прокомментировал Фуртенбах ультиматум Дадгостар.

Таким образом, даже если левый блок получит большинство мандатов после сентябрьских выборов, у Магдалены Андерссон может возникнуть неразрешимое противоречие между Левыми и Центристами внутри своей правительственной альтернативы.

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