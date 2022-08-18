Кабул, 18 августа, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Комитет спасения детей предупреждает, что миллионы детей в Афганистане погибнут, если не будет оказана немедленная помощь. Об этом сообщает газета «8 Собх».

8am. af Голод в Афганистане

В заявлении подчёркивается, что без немедленных действий дети Афганистана не переживут стихийные бедствия и продолжающийся широкомасштабный гуманитарный кризис. Отмечается, что «международное сообщество должно предоставить немедленное экстренное финансирование и найти способ справиться с экономическим кризисом, который является основным фактором гуманитарной катастрофы в Афганистане».

Далее в заявлении содержится предупреждение о том, что «миллионы детей умрут, если мировые лидеры не прислушаются к нашим призывам о поддержке». Ссылаясь на наводнения, засуху и рост бедности и нищеты, комитет заявил, что «жизнь афганских детей — это просто безжалостный круговорот бедствий».

По данным комитета, в то время как «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отпраздновал годовщину своего правления, Афганистан всё ещё переживает самый тяжёлый гуманитарный кризис в мире.

«Почти половина населения голодает, из них 6 миллионов детей и взрослых находятся на грани голодной смерти», — говорится в заявлении.

Текущий год был одним из худших в сфере возникновения стихийных бедствий и их преодоления в Афганистане. В результате наводнений, землетрясений и засухи пострадали миллионы людей, особенно дети, они сталкиваются с голодом и вспышками различных заболеваний. Помимо этого, правление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также привело к повсеместной безработице и бедности.