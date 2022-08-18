Вашингтон, 18 августа, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Соединённые Штаты передали Украине противорадиолокационные ракеты, не афишируя поставки. Об этом сообщает американское издание Business Insider.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

По информации СМИ, украинские военные получают ракеты AGM-88 HARM. Авторы заметки считают, что данное оружия способно оказать лишь ограниченное воздействие, поскольку в конфликте авиация не стала «решающим фактором», а у России есть чем ответить на американские ракеты.

Ракеты AGM-88 HARM могут наводиться на высокочастотные радиолокационные станции.