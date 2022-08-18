Якутск, 18 августа, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В связи с высоким спросом на субсидированные перелёты по Якутии власти региона намерены продлить продажу льготных билетов в арктические районы. На эти цели в бюджете республики поручено найти 175 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 августа в пресс-службе правительства Якутии.

Pavel Adzhigildaev Самолёт Ан-12

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«Потребность населения арктических районов в льготных авиабилетах до конца года очень высокая, ко мне обращаются и жители районов, и ряд глав муниципалитетов. Безусловно, этот вопрос надо решить. Продажа билетов должна быть возобновлена уже в сентябре, чтобы люди могли по льготным билетам летать в Арктику», — отметил глава региона Айсен Николаев.

Выделенные на эти цели 425 млн рублей уже исчерпаны и продажа билетов по субсидированной стоимости приостановлена. Льготные рейсы совершались в 14 арктических населенных пунктов — Белую Гору, Батагай, Депутатский, Жиганск, Зырянку, Мому, Оленёк, Саккырыр, Саскылах, Среднеколымск, Черский, Чокурдах и Усть-Куйгу. Улететь в столицу республики со скидкой порядка 50% в 2022 году могли все категории населения, увеличено также было количество перелётов на человека.

Как сообщало ИА REGNUM, авиабилеты в арктические районы Якутии с 2022 года субсидируют для всех жителей якутской Арктики вне зависимости от возраста и социального статуса.