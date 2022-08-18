Горно-Алтайск, , 11:06 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 95 новых случаев заражения коронавирусом. 30 из них зарегистрированы в Горно-Алтайске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Диагноз также подтвердился у жителей Майминского (+24), Онгудайского (+9), Улаганского (+7) и других районов. Общее число случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 36 221.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 675, в том числе 625 — от COVID-19, 50 – от иных причин. Число выздоровевших пациентов: за отчётные сутки – 91, за весь период – 34 924», — отметили в штабе.