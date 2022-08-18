Санкт-Петербург, , 11:24 — REGNUM Установившаяся жара позволила Санкт-Петербургу в среду, 17 августа, поставить новый рекорд по максимальной температуре воздуха за сутки. Об этом 18 августа сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Жара 74.mchs.gov.ru

«Вчера, 17 августа, в Петербурге был перекрыт абсолютный максимум дневной температуры воздуха. Столбик термометра достиг значения +30,1 °С (предыдущий рекорд составлял +29,9 °С и наблюдался в 2008 году)», — сообщают в учреждении.

Жара сохранится в Петербурге и в четверг, 18 августа. Новый рекорд по температуре может быть установлен и сегодня.

Напомним, что до 12:00 18 августа в Санкт-Петербурге действует оранжевый уровень опасности. Жаркая погода также ожидается и на ближайших выходных.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге объяснили длительный полив Дворцовой площади