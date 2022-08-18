Белгород, , 11:09 — REGNUM Поддельные банкноты на общую сумму около 570 тысяч рублей изъяли оперативники у члена преступной группы в Белгородской области, сообщила корреспонденту 18 августа официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко.

Фальшивые банкноты 21.мвд.рф

У злоумышленника, гражданина РФ, в момент задержания находились при себе 22 поддельные банкноты долларов США номиналом 100 долларов каждая и 82 фальшивые купюры по пять тысяч рублей. Экспертиза отметила высокое качество подделок. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

Апелляционным решением Белгородского областного суда злоумышленник лишён свободы и проведёт один год шесть месяцев в исправительной колонии общего режима.