Кабул, 18 августа, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Гуманитарной помощи Афганистану недостаточно для поддержания его экономики, и для развития страны необходимы дополнительные инвестиции, считают в Организации Объединенных Наций. Об этом 18 августа сообщает CNBC.

DFID — UK Department for International Development Афганская семья

«Вы не можете использовать гуманитарную помощь, чтобы залатать полностью разрушенную экономику», — сказала в интервью CNBC помощник генерального секретаря и региональный директор по Азиатско-Тихоокеанскому региону Программы развития ООН Канни Вигнараджа.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пришли к власти в Афганистане в августе 2021 года после вывода американских войск из страны.

По словам Вигнараджи, «масштабная гуманитарная операция», которая проводилась во второй половине 2021 года после смены власти, была «очень нужна для спасения жизней». Но останавливать инвестиции, необходимые для восстановления и развития страны, — это ошибка. Отсутствие инвестиций со стороны частного сектора и агентств по развитию усугубляет гуманитарный и экономический кризис в стране, считает представитель ООН.

Инвестиции необходимы для возрождения экономики и внутреннего рынка Афганистана, поскольку малый и микробизнес создавал возможности для трудоустройства в стране на протяжении десятилетий.

«Большая часть усилий ООН и ПРООН направлена на то, чтобы дать толчок местному бизнес-сектору и заставить его двигаться, чтобы афганцы кормили афганцев. Они сами будут производить продукты питания», — сказала Вигнараджа.

Другие организации, такие как Красный Крест, также отмечают, что одной гуманитарной деятельности недостаточно, чтобы вывести Афганистан из экономической пропасти.

«Гуманитарные организации сами по себе не могут заменить государственные институты страны с населением в 40 миллионов человек», — полагает генеральный директор Международного комитета Красного Креста Роберт Мардини.