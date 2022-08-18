Барнаул, 18 августа, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Идею продажи продуктов у которых истёк срок годности, считает интересной руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он пояснил:

Дарья Антонова ИА REGNUM Супермаркет

«Сама по себе идея интересная. Действительно известно, что многие продукты с истёкшим сроком годности ещё можно так или иначе использовать (в том числе как раз для производства кормов для животных и удобрений). Поэтому если нормативная база для этого процесса будет уточнена, то почему бы и нет — ведь это однозначно будет лучше, чем сейчас, когда такие продукты просто выбрасываются. Однако надо понимать, что и здесь ритейлеры (в лице «Магнита»), в первую очередь, пытаются получить прибыль.

Другое дело, если бы они начали раздачу продуктов с истекающим сроком годности малоимущим гражданам (как это предлагает Справедливая Россия — За правду) — в этом случае они не просто бы решили проблему таких продуктов, но и показали себя социально ответственными предпринимателями».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что российские сетевые магазины в рамках компании по сокращению объёма пищевых отходов намерены продавать продукты, у которых истёк срок годности, информировали «Известия».

Не всё, что просрочено — опасно, считает депутат Барнаульской городской думы Оксана Молодых.

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