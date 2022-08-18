Москва, 18 августа, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено в Калининградской области после выявления фактов сексуального насилия над воспитанниками детского дома. Сообщение об этом опубликовано 18 августа в телеграм-канале управления СКР по региону.

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Информация о случаях, когда старшие воспитанники детдома насиловали младших, сначала появилась в СМИ. Отмечалось, что руководство учреждения знало о происходящем, но бездействовало. Правозащитники обратились в Следственный комитет с просьбой проверить эти сведения и возбудить дело.

По версии следствия, «с 2019 года между несовершеннолетними воспитанниками происходили половые сношения и действия сексуального характера». Это стало итогом ненадлежащего исполнения руководством своих обязанностей.

Возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Руководителю следственного управления СКР по Калининградской области Дмитрию Бочарову поручено подробно доложить об этом деле председателю СКР Александру Бастрыкину.