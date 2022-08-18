Москва, , 11:02 — REGNUM С помощью мобильного приложения «Метро Москвы» появилась возможность купить билеты на столичный речной транспорт. Об этом сообщает портал мэра Москвы.

Северный речной вокзал Василий Иванов © ИА REGNUM

«В приложении «Метро Москвы» появилась новая функция. Теперь с его помощью можно приобрести билеты на речной транспорт. Услуга доступна для всех пользователей приложения. Они могут быстро выбрать маршрут, дату и время поездки на речном трамвае или теплоходе и моментально оплатить проезд», — говорится на сайте.

Отмечается, что на данный момент в продаже есть билеты на 11 маршрутов на речных трамваях и теплоходах: семь прогулочных, три банкетных и один маршрут-переправа. Желающие смогут приобрести билеты на маршруты «Северный», «Коломенский», «Круговой», «Центральный», «Исторический», «Серебряный бор», «Северный речной вокзал — Химки» или воспользоваться переправой от Северного речного вокзала до причала Захарково.

Приобрести билет можно при помощи банковской карты.