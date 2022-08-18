Ярославль, 18 августа 2022, 11:01 — REGNUM Ветеринар из Гаврилов-Яма Ярославской области Александр Жеглов вместе с женой и двумя детьми попал в ДТП в Краснодарском крае. Произошло лобовое столкновение с микроавтобусом. Сейчас ярославцы находятся в центральной больнице города Темрюк. Врачи оценивают их состояние как стабильное. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали пострадавшие.
После аварии в социальных сетях друзьями врача был объявлен сбор средств пострадавшим. С транспортировкой землякам поможет и департамент здравоохранения Ярославской области.
Решение о транспортировке семьи будет принято врачами после операции Александра.