Ярославль, 18 августа, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Ветеринар из Гаврилов-Яма Ярославской области Александр Жеглов вместе с женой и двумя детьми попал в ДТП в Краснодарском крае. Произошло лобовое столкновение с микроавтобусом. Сейчас ярославцы находятся в центральной больнице города Темрюк. Врачи оценивают их состояние как стабильное. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали пострадавшие.

страница Александра Жеглова в ВК Александр Жеглов

«У всех травмы, ушибы, серьезные переломы, — сказал Александр корреспонденту ИА REGNUM. — Мы с дочкой нетранспортабельны, но хотим вернуться в Ярославль. Нам нужно кости собирать по частям. Меня готовят к операции».

После аварии в социальных сетях друзьями врача был объявлен сбор средств пострадавшим. С транспортировкой землякам поможет и департамент здравоохранения Ярославской области.

«Всем пострадавшим будет предложена помощь в доставке на скорой до поезда из Краснодара в Ярославль. Здесь их так же встретит скорая и доставит нуждающегося в дальнейшей госпитализации в больницу», — сообщили в пресс-службе депздрава.

Решение о транспортировке семьи будет принято врачами после операции Александра.