Архангельск, 18 августа, 2022, 11:00 — ИА Регнум. В правительстве Архангельской области разрабатывают Стратегию развития военно-патриотического воспитания до 2027 года, сообщает пресс-служба ведомства.

ГАУ «Патриот» Архангельские юнармейцы

Особый акцент в реализации стратегии будет сделан на подготовку и обучение кадров, которые занимаются военно-патриотическим воспитанием в школах, организациях дополнительного образования, военно-патриотических объединениях и других НКО.

Губернатор Александр Цыбульский предложил разработчикам Стратегии активнее привлекать к работе с молодежью ветеранов боевых действий.

«Эти люди отстаивали интересы государства в локальных конфликтах за рубежом и внутри страны. Именно они должны быть в авангарде. И наша молодежь должна понимать, в исторической ретроспективе, почему руководством страны принимались те или иные решения, какие задачи перед участниками боевых действий стояли», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области в 2023 году откроют первый в регионе центр военно-патриотического воспитания.

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