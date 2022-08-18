В воздухе Москвы не обнаружили сильного загрязнения
Москва, 18 августа, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В Москве усилили контроль атмосферного воздуха во всех округах города, сообщили 18 августа в управлении Роспотребнадзора по Москве.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Москва
По информации ведомства, в связи с появлением дымки и запаха гари усилен лабораторный контроль атмосферного воздуха. Пока превышения ПДК загрязняющих веществ не зафиксировали.
Как сообщало ИА REGNUM, из-за лесных пожаров в Рязанской области районы Москвы накрыл смог.