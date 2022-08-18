Бердянск, Украина, 18 августа, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В порту Бердянска обнаружили несколько взрывоопасных предметов, сообщили 18 августа в мэрии города.

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Отмечается, что часть из этих предметов будет уничтожена на месте путем контролируемого подрыва, остальные вывезут на полигон и также уничтожат.

В мэрии уточнили, что взрывоопасные предметы были обнаружены в ходе дообследования территории порта инженерными подразделениями.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе специальной военной операции на Украине российскими военными применяется уникальный робот-сапер «Проход».

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